24 e 25 aprile a Porta Pratello | giornate di comunità cultura e resistenza

Il 24 e 25 aprile, Porta Pratello in via Pietralata 58 ospiterà due giornate di eventi aperti e gratuiti organizzati da Arci Bologna e Caritas Bologna. La manifestazione prevede attività dedicate alla cultura, alla socialità e alla memoria collettiva, con l’obiettivo di celebrare il 25 aprile e il suo significato antifascista. Durante le giornate, saranno proposte iniziative pubbliche che coinvolgono la comunità locale.

Anche quest’anno Porta Pratello, la corte di Via Pietralata 58 gestita da Arci Bologna e Caritas Bologna, celebra il 25 Aprile con un programma di due giornate aperte e gratuite di attività, intrecciando socialità, pratiche culturali e memoria collettiva per riaffermare il valore antifascista del.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Pratello R'esiste: il 25 aprile 2026 in via del Pratello Aspettando il 25 aprile torna a Verona "A memoria d’arte": installazioni, musica, e poesia tra Resistenza e antifascismoDopo oltre dieci anni, la rassegna riparte dall’Osteria Ai Preti e attraversa la città con linguaggi artistici diversi. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cosa fare a Bologna per il Ponte del 25 aprile 2026; Pratello R'esiste: il 25 aprile 2026 in via del Pratello; Festa della Liberazione 2026: le iniziative e gli appuntamenti a Bologna e provincia; The Wall_Dance Tribute al Teatro Duse, giovedì 23 aprile. Pratello R’Esiste, sabato 25 aprileEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Pratello, 25 aprile. Raccolta solidale a favore di CubaUna Festa della Liberazione all’insegna della solidarietà per Cuba, che vive un incubo tra blackout, collasso economico, tensioni geopolitiche ... ilrestodelcarlino.it 25 aprile, dalle 10,30, via pietralata 58 una giornata a cura di Porta Pratello con @arcibo, @mercato.sonato, @sghettoclub_ogs e @lospazioletterario facebook