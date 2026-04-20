21enne accoltellato e ucciso a Vasto | ascoltati parenti e conoscenti

Nella serata di domenica, i carabinieri di Vasto hanno avviato gli interrogatori di parenti e amici di un ragazzo di 21 anni trovato morto nel garage del suo condominio. La vittima è stata accoltellata e uccisa nel suo stesso appartamento. I primi accertamenti sono partiti subito dopo il ritrovamento del corpo, avvenuto nel locale sotterraneo dove il giovane viveva con i genitori.