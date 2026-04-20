21enne accoltellato e ucciso a Vasto | ascoltati parenti e conoscenti
Nella serata di domenica, i carabinieri di Vasto hanno avviato gli interrogatori di parenti e amici di un ragazzo di 21 anni trovato morto nel garage del suo condominio. La vittima è stata accoltellata e uccisa nel suo stesso appartamento. I primi accertamenti sono partiti subito dopo il ritrovamento del corpo, avvenuto nel locale sotterraneo dove il giovane viveva con i genitori.
Sono iniziati nella tarda serata di domenica, nella caserma dei carabinieri di Vasto, i primi interrogatori di parenti e conoscenti di Andrea Sciorilli, il ragazzo di 21 anni trovato senza vita nel garage del condominio dove viveva con i genitori.Il giovane, come ricostruito, sarebbe stato.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Notizie correlate
Andrea Sciorilli morto nel garage di casa a Vasto: il 21enne ucciso a coltellate, interrogati amici e parentiAndrea Sciorilli, 21 anni, è stato trovato morto nel garage del condominio dove viveva a Vasto.
Giuseppe Pirani ucciso nel suo podere a Pontinia, indagini in corso: ascoltati 8 parenti strettiContinuano le indagini sulla morte di Giuseppe Pirani, l'80enne ucciso nel podere a Pontinia: da verificare la pista economica, forse legata a...
Contenuti e approfondimenti
Temi più discussi: Omicidio a Vasto, ucciso un ragazzo di 21 anni: chi è la vittima; Omicidio a Vasto del 21enne Andrea Sciorilli trovato morto in garage: è stato accoltellato, caccia al killer; Omicidio a Vasto: Andrea Sciorilli, 21 anni, accoltellato in un garage; 21enne accoltellato e ucciso a Vasto: ascoltati parenti e conoscenti.
Andrea Sciorilli ucciso a Vasto, fermato il papà: il 21enne era stato trovato accoltellato nel garage di casaVASTO - Il papà di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita ieri nel garage del condominio dove viveva a Vasto, è in stato di fermo. A confermare la notizia ... ilmattino.it
Vasto: ascoltati parenti e conoscenti del giovane uccisoIeri sera a Vasto ascoltati parenti e conoscenti del 21enne Andrea Sciorilli, ucciso nel garage del condominio in cui viveva ... rete8.it
Omicidio di Vasto: ascoltati parenti e amici. Si cerca l’arma del delitto - facebook.com facebook
Un ventunenne ucciso in un garage a Vasto. A trovare il corpo sono stati i genitori. #ANSA x.com