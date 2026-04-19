Zelig On | anticipazioni comici e ospiti dello show su Italia 1

Stasera, domenica 19 aprile 2026, alle ore 21:20, su Italia 1 viene trasmesso “Zelig On”. Lo spettacolo presenta un cast di comici noti e diversi ospiti, offrendo un appuntamento di intrattenimento con numeri comici e interventi di personaggi pubblici. La trasmissione si inserisce nella programmazione serale del canale, puntando a coinvolgere il pubblico con una serata dedicata alla comicità e alle performance dal vivo.

Zelig On: anticipazioni, comici, cast e ospiti dello show su Italia 1, 19 aprile. Questa sera, domenica 19 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Zelig On, il nuovo show che vede protagonisti comici molto apprezzati e tanti ospiti. Alla conduzione Paolo Ruffini, con Lodovica Comello e la partecipazione di due fuoriclasse della risata: Ale e Franz. Vediamo le anticipazioni e il cast di comici dello show. Anticipazioni, cast, comici e ospiti. Nel corso delle cinque puntate saliranno sul palco numerosi comici, tra volti emergenti e artisti già conosciuti dal pubblico. Un cast eterogeneo, con una presenza femminile significativa, pronto a portare in scena stili, personaggi e linguaggi comici differenti.🔗 Leggi su Tpi.it

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