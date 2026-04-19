Un giovane calciatore si trova vicino a stabilire un nuovo record di precocità, superando un ex attaccante che aveva raggiunto risultati simili in passato. La sua carriera sta attirando l’attenzione per le prestazioni finora dimostrate, che lo collocano tra i più giovani a emergere a livello professionistico. Con alcuni traguardi già raggiunti, il ragazzo si prepara a entrare in una classifica che include anche altri talenti noti per le loro tappe precoci.

Calciomercato Juve: trovato il piano B a Senesi? Lui è un’ottima alternativa in difesa Grimaldo Juve, la pista si riaccende? Dalla Germania lanciano un’indiscrezione Mercato Juve: in arrivo 600 mila euro grazie a Nicolussi Caviglia. Il motivo Lewandowski incontra la Juve: l’agente sta per sbarcare in Italia. Clamoroso intreccio col Milan e Vlahovic Juventus Next Gen, Brambilla guarda il bicchiere mezzo pieno: «Il campionato fatto ci rende felici. Oggi è mancata una cosa» Pagelle Pianese Juventus Next Gen: Pagnucco sorpresa bellissima, Mangiapoco una sicurezza. Male il tandem offensivo, l’ingresso di Licina.VOTI Pianese Juventus Next Gen 0-0: equilibrio e pochi squilli! Bianconeri fermati, ora l’ultimo atto prima dei playoff Juventus Next Gen, i convocati per la Pianese: in 6 out.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz a un passo da un nuovo record di precocità: può battere Balotelli

Notizie correlate

Alajbegovic alla Juve, i bianconeri sono sulle tracce del ‘nuovo’ Yildiz: la valutazione del classe 2007 e la concorrenza da battereAlajbegovic alla Juve, i bianconeri sono sulle tracce del ‘nuovo’ Yildiz: la valutazione del classe 2007 e la concorrenza da battere Vlahovic Juve,...

Leggi anche: Maratona di Tokyo, Aouani fa il nuovo record italiano: “E’ il crono che merito, miglioro passo dopo passo”

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Kenan Yildiz, il futuro della Juventus passa dal 2030: otto finali per la gloria; Le condizioni di Yildiz e altre 3 storie sulla Juventus che potresti esserti perso; Atalanta-Juve, le pagelle: De Ketelaere, partita da 6,5. Yildiz invece delude: 5; Il coast to coast di Pasalic, Yildiz da urlo: la top 5 di Atalanta e Juve Serie A Enilive.

Yildiz-Juve: rinnovo ad un passo. Simonelli: Milan-Como a San Siro. Le top news delle 13Il futuro di Franco Mastantuono non è in discussione. Secondo quanto riportato da Marca, il talento argentino è finito nel mirino di diversi club europei, tra cui anche il Napoli, che si era informato ... tuttomercatoweb.com

Yildiz, rinnovo con la Juve a un passo: le cifre e la nuova scadenza del contrattoJuve, il rinnovo di Yildiz è a un passo: le cifre Al gioiello turco verrà riconosciuto un ingaggio adeguato al nuovo status raggiunto: 6 milioni netti a stagione, cifra che lo renderà il giocatore più ... corrieredellosport.it

La probabile formazione della Juventus per la sfida di questa sera contro il Bologna Ancora due dubbi da sciogliere per Spalletti: chi a centrocampo tra Thuram e Koopmeiners e chi sulla trequarti mancina tra Yildiz e Boga. Sia il turco che il francese ha facebook

#Spalletti rischiatutto: tentazione Yildiz! Obiettivo Champions: Lucio non fa calcoli in ottica Milan x.com