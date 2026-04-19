XRP | arriva l’emendamento XLS-66 per i prestiti istituzionali
I validatori della rete XRP Ledger sono pronti a votare su un nuovo emendamento chiamato XLS-66, che propone l’introduzione di un protocollo di prestito istituzionale. La decisione potrebbe cambiare notevolmente il modo in cui vengono gestiti i rendimenti all’interno della piattaforma. La votazione rappresenta un passaggio importante nel processo di aggiornamento della rete.
I validatori della rete XRP Ledger si preparano a un voto decisivo riguardante l’emendamento XLS-66, una misura che introduce un protocollo di prestito istituzionale per trasformare radicalmente la gestione dei rendimenti. La proposta mira a connettere i detentori di criptovalute con attori finanziari di alto livello attraverso sistemi di cassaforte su catena, offrendo una nuova dimensione operativa al mercato. Attualmente, il valore di XRP si attesta intorno a 1,46 dollari, segnando un incremento superiore al 2% nell’arco delle ultime ventiquattr’ore secondo le rilevazioni di CoinMarketCap. In questo scenario di movimento dei prezzi, l’attenzione si sposta sulla struttura tecnica del protocollo, che non funzionerà come un semplice sistema di deposito per incassare interessi automatici o dividendi.🔗 Leggi su Ameve.eu
XRP: Il Piano Istituzionale È Già Partito
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