RISULTATI | WWE WrestleMania 42 – Notte 1

Sabato 18 aprile 2026 si è tenuta la prima serata di WrestleMania 42 all’Allegiant Stadium di Las Vegas, con l’evento iniziato alle 18:00 ET, corrispondente alla mezzanotte italiana. La manifestazione ha visto protagonisti diversi incontri tra wrestler di alto livello, attirando un vasto pubblico presente nello stadio e milioni di spettatori in tutto il mondo. La serata ha incluso anche momenti di suspense e risultati importanti nelle varie sfide in programma.

WWE: la prima serata di WrestleMania 42 va in scena sabato 18 aprile 2026 all’ Allegiant Stadium di Las Vegas, con inizio alle 18:00 ET, ovvero la mezzanotte italiana tra sabato e domenica. L’evento è trasmesso in diretta streaming internazionale su Netflix. La Notte 1 propone una card con tre titoli in palio e diverse storyline arrivate al momento decisivo. In cima al programma c’è lo scontro per l’ Undisputed WWE Championship tra Cody Rhodes e Randy Orton, due ex compagni della Legacy divisi dalla cintura massima della compagnia. Sul fronte femminile, Stephanie Vaquer difende il Women’s World Championship contro la vincitrice del Royal Rumble Liv Morgan, mentre AJ Lee mette in palio il Women’s Intercontinental Championship nel quarto confronto diretto con Becky Lynch.🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - RISULTATI: WWE WrestleMania 42 – Notte 1 WWE WrestleMania 42 - Early Card [v4] Notizie correlate WWE Wrestlemania 42 Night 1 – PreviewBuongiorno a tutti quanti amici appassionati di Wrestling e benvenuti alla Preview più importante dell’anno qui sulle pagine di Zona Wrestling: la... Leggi anche: WWE Wrestlemania 42 ight 2 – Preview Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Cody Rhodes-Orton, CM Punk-Reigns e poi... Wrestlemania 42, si accende lo spettacolo a Las Vegas; WrestleMania 42 oggi e domani, dove vederlo in TV e streaming: orario italiano e card dei match; Da CM Punk a Roman Reigns: l’evento WWE più importante dell’anno arriva su Netflix; WWE SmackDown 17-04-2026, tutti i risultati. WWE: Risultati WWE WrestleMania 42 (night 1)Scopri con Spazio Wrestling, tutti i risultati della prima notte di WrestleMania 42, lo show WWE più importante dell’anno ... spaziowrestling.it WWE: WrestleMania 42 (night 1), rivelati i possibili vincitori *SPOILER*Scopri con Spazio Wrestling, quelli che potrebbero essere i vincitori della prima notte di WrestleMania 42, lo show degli show ... spaziowrestling.it Un'ora alla telecronaca di WRESTLEMANIA 42 - NIGHT ONE! Chi si fa la diretta con noi Chi è già in postazione con snack, bibite, pizza, frittatona di cipolle, birra e rutto libero - facebook.com facebook