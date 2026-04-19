Durante la prima notte di WrestleMania 42, si è svolto un match tra gli Usos, LA Knight e i campioni dei World Tag Team della Vision, Logan Paul e Austin Theory, con la partecipazione di IShowSpeed. In un altro momento, Logan Paul ha attaccato IShowSpeed, ma l’azione si è conclusa con un risultato inaspettato. La serata ha visto diverse esibizioni e scontri tra vari wrestler e star del mondo dello spettacolo.

WWE: la Notte 1 di WrestleMania 42 si è aperta con il Six-Man Tag Team Match che ha visto gli Usos e LA Knight affrontare i World Tag Team Champions della Vision, Logan Paul e Austin Theory, affiancati dalla streaming star IShowSpeed. A imporsi sono stati i babyface, con LA Knight che ha schienato Austin Theory grazie alla Blunt Force Trauma. La dinamica del match. Dal suono della campana, gli Usos hanno ripulito il ring con un doppio superkick ai danni di Logan Paul e Austin Theory, lasciando un terrorizzato IShowSpeed da solo di fronte a LA Knight. Lo streamer ha provato a farsi valere con qualche acrobazia, celebrando la vittoria ancora prima del tempo, salvo poi passare il tag a Logan Paul e scansarsi.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WrestleMania 42: Usos ed LA Knight battono la Vision, Logan Paul attacca IShowSpeed ma finisce male

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