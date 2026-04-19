Volti di Rinascita | oltre 50 storie di trapianti per raccontare la cultura della donazione

L'iniziativa “Volti di Rinascita” presenta oltre 50 racconti di persone che hanno subito trapianti di organi. Le storie narrano esperienze di rinascita e di speranza, sottolineando il ruolo della donazione. L’obiettivo è mostrare come il gesto della donazione possa cambiare la vita di chi riceve un nuovo organo. La raccolta include testimonianze di pazienti, familiari e medici coinvolti nel percorso di trapianto.

Sono le storie di rinascita, di speranza e di solidarietà il cuore dell’iniziativa “ Volti di Rinascita – 55 storie di trapianti (ma potrebbero essere 55.000)”, promossa da Fondazione Trapianti Ets e curata da Leonio Callioni e Francesca Boldreghini. Un progetto che punta a diffondere la cultura della donazione attraverso testimonianze concrete, capaci di raccontare il valore della vita e della comunità. L’evento si è svolto nella mattina del 18 aprile all’interno dell’Auditorium delle Scuole Medie di Azzano San Paolo, richiamando cittadini e istituzioni su un tema di grande rilevanza sociale. Tra gli interventi, anche quello dell’assessore...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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