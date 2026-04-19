Nel pomeriggio di ieri, 18 aprile 2026, una donna anziana è stata trovata nel centro di Volpiano mentre si trovava in uno stato di confusione. Le forze dell’ordine stanno attualmente cercando di rintracciare i suoi parenti per assisterla e capire come sia finita in quella zona. Non sono ancora state fornite informazioni sulle circostanze del suo allontanamento o sulla sua identità.

Una donna anziana è stata individuata nel pomeriggio di ieri, 18 aprile 2026, tra le strade di Volpiano, in uno stato di profonda disorientazione. La signora, che non riesce a comunicare il proprio nome né a indicare dove risieda o chi siano i suoi congiunti, è stata messa in sicurezza dai Carabinieri, i quali hanno ora lanciato un appello pubblico per riuscire a risalire alla sua identità. La ricerca dell’identità nel territorio torinese. L’episodio ha scatenato una immediata mobilitazione nelle zone del Torinese e nei comuni limitrofi a Volpiano, dove le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire il profilo della donna. L’impossibilità di fornire dettagli sulla propria residenza o sui legami familiari rende la situazione particolarmente complessa per le autorità impegnate nel sopralluogo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Volpiano, smarrita una donna: i Carabinieri cercano i suoi parenti

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