Volley la Fenix Energia stecca l' ultima chiamata | Forlì festeggia play-off sfumati

La Fenix Energia ha perso 3-1 contro la Salfep Volley Academy Forlì in una partita decisiva, chiudendo così le possibilità di accedere ai play-off. La sfida si è svolta in casa della squadra avversaria, e questa sconfitta rappresenta il fallimento dell'ultima opportunità di qualificazione per la squadra di casa. La partita ha visto un risultato che ha messo fine alle speranze di avanzamento nel torneo.

La Fenix Energia cade 1-3 nello scontro diretto in casa della Salfep Volley AcademyForlì e perde le ultime speranze di qualificarsi ai play off. Con questo successo le forlivesi sono quarte con sei punti di vantaggio di vantaggio sulla Fenix Energia a una giornata dal termine del campionato.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Ultima chiamata play-off per il Volley Bergamo: contro Vallefoglia alla ricerca del riscatto Volley Fenix Energia, battaglia fino al quinto set. Strappato un punto contro Group MarscianoLa Fenix Energia conquista un buon punto con il Group Marsciano, quarta forza del campionato, perdendo 2-3 un match molto combattuto. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Salfep Volley Academy Forlì 3 Fenix Energia Faenza 1; Fenix Energia Faenza 3 CUS Medicina 0 (25-13; 25-19; 28-26); Volley: Fenix Energia inarrestabile: colpo a Gabicce e quarta vittoria di fila; Fenix Energia Faenza ko a Forlì: sfuma la corsa ai playoff. Volley, la Fenix Energia stecca l'ultima chiamata: Forlì festeggia, play-off sfumatiForlì e perde le ultime speranze di qualificarsi ai play off. Con questo successo le forlivesi sono quarte con sei punti di vantaggio di vantaggio sulla Fenix Energia a una giornata dal termine del ... ravennatoday.it Volley: Fenix Energia inarrestabile: colpo a Gabicce e quarta vittoria di filaLa Fenix Energia continua la sua corsa vincente e conquista un importante successo in trasferta, superando per 3-1 il Team 80 Gabicce al termine di una partita giocata con autorità e grande compattezz ... ravennawebtv.it SERIE D Salfep Volley Academy Forlì 3 Fenix Energia 1 (25-23; 25-14; 16-25; 25-15) FAENZA: Bartoli 2, Roncasaglia, Giorgi 3, Rossi 4, Melandri G. 3, Scardovi 7, Enabulele 19, Mezzetti, Garavini 10, Seganti (L1), Raffoni (L2). All.: Mancini La Fenix Energia c facebook