Charlize Theron ha scelto Milano per mostrare il suo stile, indossando il trench bicolore di Desigual. Il capo, un vero successo con più di 20.000 pezzi venduti, rappresenta l’anima innovativa del marchio. La scelta dell’attrice evidenzia come il trench sia diventato un’icona di moda, apprezzata anche dalle star internazionali. Durante la giornata, Theron ha attirato l’attenzione dei passanti, sfoggiando un look semplice ma di grande impatto. La visita si conclude con un sorriso mentre passeggia tra le vie del centro.

Charlize Theron indossa a Milano il trench bicolore di Desigual: un best?seller da oltre 20.000 unità vendute, simbolo del DNA creativo del brand. BARCELLONA – Charlize Theron è stata fotografata a Milano con uno dei capi più iconici di Desigual: il trench coat bicolore, best?seller assoluto del brand e protagonista del suo look durante i Giochi Olimpici Invernali. L’attrice e produttrice sudafricana ha scelto un capo che sintetizza perfettamente l’identità del marchio catalano: mix di materiali, design deciso e una forte impronta creativa. Il trench, reinterpretazione contemporanea di un modello storico, è realizzato in tessuto bicolore combinato e si distingue per ampio rever, spalle strutturate, abbottonatura frontale e cintura regolabile, elementi che definiscono una silhouette elegante e potente. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Charlize Theron a Milano con l’iconico trench bicolore Desigual

Tyrant | Julia Garner con Charlize Theron nel film Amazon-MGMJulia Garner si unisce a Charlize Theron nel nuovo film

Leggi anche: Apex | Netflix diffonde il teaser trailer del thriller con Charlize Theron

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.