Vite parallele in mondi possibili Palermo scopre il gioco di ruolo | cos' è il Larp e dove si pratica

A Palermo, si sta diffondendo un’attività di gioco che combina elementi di narrazione e interazione tra partecipanti, chiamata Larp. Si tratta di giochi di ruolo dal vivo, praticati in spazi aperti e ambientazioni dedicate. Le sessioni si svolgono principalmente durante le ore serali, quando l’aria si riempie di odori di legna bruciata e sidro. Questa modalità di intrattenimento coinvolge gruppi di persone che interpretano personaggi in ambientazioni create appositamente.

Appena prima che il sole tramonti, l’aria sa di legna bruciata e di sidro versato nei boccali di ferro. Le spade scintillano, le torce vibrano, qualcuno scruta l’orizzonte come se davvero da lì potesse arrivare il nemico. Per qualche giorno, il tempo si spezza. E il Medioevo - o ciò che ne resta.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Due vite parallele e il mondo intero dentro un romanzo su chi siamo. Il papiro di MirayDramatis personae: Miray, Erodiade, Salomè, Dina, Ela, Miriam, Giovanna, un’altra Salomè. Cos’è e dove si trova il Pin Trading Center, dove si possono scambiare le spillette delle OlimpiadiL'Official Olympic Pin Trading Center è lo spazio dedicato agli appassionati di spille olimpiche: ecco dove si trova e quali attività propone. Una raccolta di contenuti Si parla di: Messori: al mondo non serve una Chiesa succursale dell'Onu. A Lucca in mostra le 'vite parallele' di Frida Kahlo e Marilyn MonroeSi intitola Frida e Marilyn - Vite parallele, la mostra in programma a Palazzo Guinigi di Lucca dal 26 febbraio al 2 giugno, che mette a confronto due figure leggendarie del Novecento: Frida Kahlo, ... ansa.it Le vite parallele di Miuccia Prada e Donatella Versace. Storia di due icone in 10 tappe«Se dovessi disegnare per un marchio non mio? Forse Versace… qualcosa di completamente diverso da quello che faccio». Miuccia Prada lo aveva detto a margine di un’intervista video a chi scrive, girata ... milanofinanza.it