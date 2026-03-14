due vite parallele e il mondo intero dentro un romanzo su chi siamo il papiro di miray

Dramatis personae: Miray, Erodiade, Salomè, Dina, Ela, Miriam, Giovanna, un’altra Salomè. Beula, Lia, Rama, Caroline, Claire, una vedova, una vecchietta, una libraia, le “donne del mercato” e la “comitiva delle donne”. Infine, l’autrice di questo "Il papiro di Miray" (edizioni PEP), Guadalupe Arbona Abascal, professoressa di Letteratura e Scrittura creativa all’Università Complutense di Madrid. Un universo femminile in cui compaiono tre uomini: Giovanni Battista, suo cugino, ed Erode Antipa. Un romanzo, due vite parallele: quella di Miray nel I d.C. e quella di Caroline Angels, archeologa del XXI secolo che ritrova e traduce il papiro della prima. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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