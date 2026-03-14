Due vite parallele e il mondo intero dentro un romanzo su chi siamo Il papiro di Miray

Da ilfoglio.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dramatis personae: Miray, Erodiade, Salomè, Dina, Ela, Miriam, Giovanna, un’altra Salomè. Beula, Lia, Rama, Caroline, Claire, una vedova, una vecchietta, una libraia, le “donne del mercato” e la “comitiva delle donne”. Infine, l’autrice di questo "Il papiro di Miray" (edizioni PEP), Guadalupe Arbona Abascal, professoressa di Letteratura e Scrittura creativa all’Università Complutense di Madrid. Un universo femminile in cui compaiono tre uomini: Giovanni Battista, suo cugino, ed Erode Antipa. Un romanzo, due vite parallele: quella di Miray nel I d.C. e quella di Caroline Angels, archeologa del XXI secolo che ritrova e traduce il papiro della prima. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

due vite parallele e il mondo intero dentro un romanzo su chi siamo il papiro di miray
© Ilfoglio.it - Due vite parallele e il mondo intero dentro un romanzo su chi siamo. Il papiro di Miray

Articoli correlati

Una maratona di due giorni per sviluppare un intero videogioco: dentro la Global Game JamLa Global Game Jam è l’evento mondiale in cui bisogna creare un videogioco in 48 ore.

Leggi anche: Le vite parallele di Giuseppe Bertaccini: vocazione religiosa, direzione di banca, Sgabanaza

Contenuti e approfondimenti su Due vite

Temi più discussi: MEMORIA – Dino e Dario, due vite parallele - Moked; Soso e Dede, vite parallele di due bimbe tra Napoli e Gaza negli scatti di una mostra fotografica; Per lei mostre e musei a porte aperte; Le sorelle Boulanger: raccontare due donne che hanno cambiato la storia della musica.

Due vite parallele e il mondo intero dentro un romanzo su chi siamo. Il papiro di MirayGuadalupe Arbona Abascal e un universo femminile in cui compaiono tre uomini: Giovanni Battista, suo cugino, ed Erode Antipa. Un racconto pieno di dettagli e immaginazione che permette di immedesimars ... ilfoglio.it

A Lucca le vite parallele di Frida e MarilynUna mostra a palazzo Guinigi omaggia due miti del Novecento: oltre 100 fotografie e opere d’arte raccontano, fino a giugno, Frida Khalo e Marilyn Monroe. rainews.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.