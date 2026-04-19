Video gol e highlights Verona-Milan 0-1 | in rete Rabiot

Il Milan ha vinto 1-0 contro il Verona nel match disputato allo stadio Bentegodi. Il gol decisivo è stato segnato da Rabiot al 41’ del primo tempo, su un’azione nata da un rinvio del portiere locale che ha involontariamente servito Rabiot dopo aver colpito un compagno di squadra. La partita si è conclusa con questa rete, senza ulteriori segnature.

Il Milan ha battuto il Verona per 1-0 con un gol di Adrien Rabiot al 41’ del primo tempo. La partita, giocata allo stadio Bentegodi, è stata decisa da una singola azione lineare: un rinvio del portiere Montipò è finito sulla testa di Athekame, che ha servito involontariamente Rabiot. Il.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Milan-Sassuolo 2-2: gol e highlights | Serie A

Notizie correlate

Diretta gol Serie A LIVE: Rabiot sblocca Verona MilanSimic fa questa confessione su Modric: «Ho parlato con lui, è molto felice al Milan ma mi ha detto questo sul suo futuro» Milan, Tare non si...

Diretta gol Serie A LIVE: Rabiot decide Verona MilanCalciomercato Inter: smentita quella contropartita nell’affare Bastoni-Barcellona! Non arriverà (al momento) in nerazzurro Simic fa questa...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: VIDEO. Napoli Lazio 0-2: gol e highlights Serie A; Serie A, il Milan perde con l’Udinese. Vincono Juve, Torino e Cagliari; Serie A: Sassuolo-Como 2-1, Inter-Cagliari 3-0. HIGHLIGHTS; Serie A, Udinese-Parma 0-1, Napoli-Lazio 0-2, Roma-Atalanta 1-1. VIDEO.

Verona-Milan: video, gol e highlightsTre punti d'oro nella corsa Champions del Milan, che vince al Bentegodi e aggancia il Napoli a -12 dall'Inter. E i rossoneri allungano a +8 sul quinto posto. Partita bloccata nel primo tempo: Montipò ... sport.sky.it

Video gol e highlights Verona-Milan 0-1: in rete RabiotIl Milan ha battuto il Verona per 1-0 con un gol di Adrien Rabiot al 41’ del primo tempo. La partita, giocata allo stadio Bentegodi, è stata decisa da una singola azione lineare: un rinvio del ... milanotoday.it

Queste le parole di Rabiot al termine di Verona-#Milan! "Non so cosa farà il Mister, se rimarrà o chi andrà via a fine stagione...noi siamo con lui, dobbiamo vincere anche per lui e il suo staff" "Oggi abbiamo sbagliato troppo, ma a questo punto della stagione facebook

Verona-Milan 0-1, voti e pagelle: Rabiot game-changer. Gabbia, salvataggio determinante da 7 x.com