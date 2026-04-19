Victoria | trasporti gratis fino a maggio e sconti per le famiglie

Il governo di Victoria ha annunciato che i mezzi pubblici saranno gratuiti fino alla fine di maggio. Per il resto dell’anno, i costi verranno ridotti della metà per tutte le famiglie. Questa decisione riguarda sia autobus che treni e tram, e si applica ai cittadini che utilizzano regolarmente il servizio. La misura mira a sostenere le famiglie e a incentivare l’uso dei trasporti pubblici nella regione.

Il governo Allan ha deciso di estendere la gratuità dei mezzi pubblici nel Victoria per un ulteriore mese, portando il beneficio fino alla fine di maggio, mentre per i restanti mesi dell’anno è previsto il passaggio a tariffe dimezzate. Questa misura, che prevede l’impiego di 400 milioni di dollari dal bilancio del prossimo mese, mira a sostenere i cittadini riducendo i costi di spostamento e calmierando la richiesta di carburante. Strategie di mobilità e impatto sul risparmio familiare. La decisione politica di mantenere i trasporti senza costi per gli utenti, inizialmente annunciata alla fine di marzo, risponde a una precisa necessità di alleggerire il carico economico sulle famiglie e decongestionare le strade.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Victoria: trasporti gratis fino a maggio e sconti per le famiglie The $3.17 Habit That Made Warren Buffet the Richest Billionaire in the World Notizie correlate Caos treni in Victoria: trasporti gratis e passeggeri a terraIl sistema ferroviario regionale della Victoria è collassato durante il weekend pasquale, costringendo numerosi passeggeri a viaggiare in piedi per... San Valentino: WizzAir lancia sconti fino al 25% per voli romantici in Europa fino a maggio 2026.La compagnia aerea WizzAir ha lanciato una promozione speciale in vista di San Valentino, offrendo sconti significativi per le coppie che desiderano...