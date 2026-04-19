Viadana trionfa a Roma | le Fiamme Oro restano fuori dai playoff

Il weekend ha visto il Rugby Viadana 1970 assicurarsi un posto nei playoff della Serie A Élite grazie a una vittoria decisiva contro le Fiamme Oro a Roma. Con questa vittoria, le Fiamme Oro sono state escluse dalla fase successiva del torneo. La partita si è conclusa con il successo del team lombardo, che ha rafforzato la propria posizione in classifica e chiuso la regular season con un risultato importante.

Il quadro dei playoff della Serie A Élite si è ufficialmente delineato questo sabato, con il Rugby Viadana 1970 che ha blindato il proprio pass per la fase post-season ottenendo un successo fondamentale sul campo delle Fiamme Oro a Roma. Il risultato, ottenuto al campo Gamboni, segna non solo la qualificazione matematica dei lombardi, ma sancisce anche l’eliminazione definitiva del club capitolino dalla corsa ai vertici. La sferzata del Viadana e il crollo delle ambizioni romane. Sotto il sole di Roma, la sfida tra le Fiamme Oro e il Viadana ha preso una piega decisiva nel secondo tempo. Nonostante l’impatto fisico costante, i padroni di casa non sono riusciti a contenere la maturità tattica dei visitatori, che hanno saputo sfruttare un momento di superiorità numerica per ribaltare l’inerzia della gara.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Viadana trionfa a Roma: le Fiamme Oro restano fuori dai playoff Notizie correlate Rugby, Serie A Élite: Viadana espugna il campo delle Fiamme Oro. Decise le quattro semifinalisteLa XVII giornata della Serie A Élite emette i suoi verdetti più pesanti e lo fa soprattutto a Roma, dove il colpo esterno del Rugby Viadana 1970 sul... Roma Volley è fuori dai playoff: sconfitta al golden set contro Costa VolpinoFinisce ai quarti di finale l’avventura della SMI Roma Volleyai playoff promozione. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Soladria Serie A Elite 2025/2026 giornata 17: definite le 4 semifinaliste; Rugby, Serie A Élite: Viadana espugna il campo delle Fiamme Oro. Decise le quattro semifinaliste; Viadana, questa vale doppio: successo e pass per la semifinale; Rugby Serie A Elite - Viadana, sfida capitale per i play off. Tejerizo: A Roma come una finale. Rugby, Serie A Élite: Viadana espugna il campo delle Fiamme Oro. Decise le quattro semifinalisteLa XVII giornata della Serie A Élite emette i suoi verdetti più pesanti e lo fa soprattutto a Roma, dove il colpo esterno del Rugby Viadana 1970 sul campo ... oasport.it Rugby Serie A Elite – Viadana, sfida capitale per i play off. Tejerizo: A Roma come una finaleVIADANA In vista della super sfida di sabato a Roma contro le Fiamme Oro, appuntamento decisivo nella corsa ai play off, il tecnico degli avanti ... vocedimantova.it Nicola Liberti A Roma i gialloneri battono le Fiamme Oro e accedono ai playoff scudetto. Gara durissima con finale in rissa e festa mantovana - facebook.com facebook #SerieAElite Biella-Rovigo 14-66 Fiamme Oro-Viadana 19-33 Petrarca Padova-Emilia 13-14 league table (top5) 1 Emilia 60 2 Rovigo 57 3 Petrarca Padova 56 4 Viadana 54 5 Fiamme Oro Roma 45 #rugby x.com