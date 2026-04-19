Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 17 | 25

Alle 17:25 del 19 aprile 2026, la viabilità a Roma e nella regione Lazio è stata monitorata da Astral Infomobilità, il servizio dedicato alla gestione del traffico. Durante questa fascia oraria, sono state segnalate alcune criticità e variazioni sul traffico in diverse zone della città e dei principali punti di snodo regionali. Le informazioni aggiornate vengono fornite per consentire agli automobilisti di pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare traffico rallentato tra casini ed Ardeatina in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si rallenta tra le uscite a Laurentina e diramazione Roma Sud a sul tratto Urbano della A24 code altezza Portonaccio direzione tangenziale est per la Roma Fiumicino traffico rallentato altezza grande raccordo anulare direzione Roma sulla statale Pontina traffico rallentato tra Pomezia nord e Castel Romano direzione Eur in via Appia Sirenetta in prossimità dei centri abitati di Velletri Genzano ed Albano nei due sensi di...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 17:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina code per... Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio Iniziamo dalla A1 Roma Napoli dove ci... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 09:25Astral infomobilità un saluto e per ritrovarti dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione scorrevole sulle ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità facebook