Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 16 | 25

Alle 16:25 del 19 aprile 2026, si registra un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio. Il servizio Astral Infomobilità, gestito dalla regione, fornisce informazioni in tempo reale riguardo alle condizioni del traffico e alle eventuali criticità lungo le principali direttrici della regione. L’obiettivo è offrire ai cittadini dati aggiornati per facilitare gli spostamenti e prevenire eventuali disagi.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle autostrade del territorio percorrendo via Appia si rallenta Frattocchie in prossimità dell'incrocio con via Nettunense direzione Roma sulla via Litoranea rallentamenti a Torvaianica altezza Viale Danimarca nei due sensi di marcia ci spostiamo sulla strada provinciale Braccianese Claudia ad Osteria Nuova dove si rallenta altezza via della stazione di Cesano direzione via Anguillarese mentre in via Flaminia rallentamenti a Rignano Flaminio in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale falisca direzione Sant'Oreste mercoledì velocità ed Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 16:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la strada statale Pontina code per... Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-04-2026 ore 16:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare cold in esterna tra la Roma... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 17 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 09:25Astral infomobilità un saluto e per ritrovarti dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione scorrevole sulle ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità - facebook.com facebook