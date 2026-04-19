Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 15 | 25

Alle ore 15:25 del 19 aprile 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità, il servizio regionale dedicato all'informazione sul traffico. La comunicazione fornisce dettagli sulla situazione attuale delle strade e delle principali arterie della regione, offrendo indicazioni utili per chi si sposta in queste aree. Si tratta di un aggiornamento in tempo reale volto a informare gli utenti sulla circolazione.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare sulle autostrade del territorio percorrendo via Appia si rallenta Frattocchie in prossimità dell'incrocio con via Nettunense direzione Roma sulla via Litoranea rallentamenti a Torvaianica altezza Viale Danimarca nei due sensi di marcia ci spostiamo sulla strada provinciale Braccianese Claudia ad Osteria Nuova dove si rallenta altezza via della stazione di Cesano direzione via Anguillarese mentre in via Flaminia rallentamenti a Rignano Flaminio in prossimità dell'incrocio con la strada provinciale falisca direzione Sant'Oreste mercoledì velocità ed Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 15:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 15:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare sul grande raccordo anulare e... Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-04-2026 ore 19:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la diramazione Roma nord quale... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 17 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 09:25Astral infomobilità un saluto e per ritrovarti dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione scorrevole sulle ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità facebook