Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 13 | 25

Alle ore 13:25 del 19 aprile 2026, la rete di trasporto pubblico e strade di Roma e della regione Lazio sono monitorate da Astral Infomobilità. La redazione fornisce aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui servizi di trasporto, mantenendo informati cittadini e pendolari sulle condizioni attuali delle strade e sui possibili disagi lungo il percorso.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare in carreggiata esterna per un incidente e chiude tra Flaminia e Cassia il più avanti per un altro incidente code dalla Pisana alla Roma Fiumicino in carreggiata interna per tra poco da tratti tra la Casilina e l'area Tina e proseguendo dalla Laurentina alla Pontina proprio sulla Pontina per un incidente all'altezza del raccordo anulare code da Tor de' Cenci verso l'Eur in senso opposto per traffico si rallenta tra decimo e Castel Romano rimaniamo nel quadrante sud di Roma sulla Cristoforo Colombo...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 13:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura del raccordo di... Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-04-2026 ore 13:25Astral infomobilità Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione è indicata... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 15 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 17 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 08:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione scorrevole sulle ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità - facebook.com facebook