Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 12 | 25

Alle ore 12:25 del 19 aprile 2026, la situazione della viabilità a Roma e nel Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La redazione ha comunicato le ultime notizie sul traffico e le condizioni delle strade principali, fornendo informazioni utili per gli utenti sulla situazione attuale della mobilità nella regione.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da fare in carreggiata esterna per un incidente chiude tra Cassia bis e Cassia è più avanti per traffico si rallenta l'altezza della Pontina in carreggiata interna per traffico tra tra tra la Casilina e l'ardeatina e proseguendo dalla Laurentina alla Pontina proprio sulla Pontina per un incidente all'altezza del raccordo anulare code da Spinaceto verso l'Eur in senso opposto del traffico si rallenta tra decimo e Castel Romano rimaniamo nel quadrante sud di Roma sulla Cristoforo Colombo code da Vitinia malafede verso...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 12:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2026 ore 19:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sui rientri dal fine settimana sulle... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 12:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la strada regionale... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 09:25Astral infomobilità un saluto e per ritrovarti dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione scorrevole sulle ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità - facebook.com facebook