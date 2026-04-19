Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 11 | 25

Alle ore 11:25 di oggi, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata attraverso il servizio di Astral Infomobilità. La comunicazione riguarda le condizioni del traffico e eventuali interventi sulla viabilità, offrendo informazioni in tempo reale ai cittadini e agli utenti della strada. La redazione di Astral Infomobilità fornisce quotidianamente aggiornamenti per monitorare la situazione e facilitare gli spostamenti nella regione.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione in graduale aumento sulle principali strade e autostrade della nostra regione fare attenzione sulla A1 Firenze Roma per olio su strada tra Ponzano Romano e bivio diramazione Roma Nord in direzione Roma nella stessa direzione sulla A12 Roma Tarquinia si rallenta per un veicolo fermo tra Cerveteri e Torrimpietra ti ricordiamo che oggi sulle autostrade per agevolare gli spostamenti dalle ore 9 alle ore 22 è in vigore lo stop alla circolazione dei mezzi pesanti superiori alle 7 tonnellate e mezzo andiamo sul Raccordo...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 11:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità salute e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la A1 Roma Napoli primo... Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-04-2026 ore 11:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di altre l'infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura cose sulla carreggiata interna del... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-04-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 10:25Astral infomobilità un saluto del Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione scorrevole sulle ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità - facebook.com facebook