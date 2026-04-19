Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 07 | 25

Alle prime ore del 19 aprile 2026, la situazione della viabilità nella regione Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La redazione ha diffuso le ultime notizie riguardanti le condizioni del traffico e eventuali disagi lungo le principali arterie della capitale e delle zone limitrofe. Le informazioni sono state fornite alle 07:25, offrendo un quadro in tempo reale sulla mobilità locale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione regole sulle principali strade e autostrade della nostra regione passiamo agli eventi nella capitale al via oggi la 27esima edizione della pieran manifestazione podistica che interesserà al strade piazze dei municipi 17 e 8 con partenza da via San Gregorio e arrivo presso lo stadio delle Terme di Caracalla la corsa si svolgerà tra le ore 8 e ore 11:30 chiusura al traffico fino alle 14 interesseranno via delle Terme di Caracalla e via Antonina ulteriori e progressive temporanea chiusura al traffico lungo le strade...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-04-2026 ore 07:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio prime code per traffico intenso su tratto Urbano... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regola in queste... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 14-04-2026 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 18:40Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare ... romadailynews.it Roma, grandine all’Eur: il maltempo peggiora il caos viabilità dovuto ai cantieri per le ciclabiliRoma sud, stamattina giovedì 26 marzo una fortissima grandinata ha mandato in crisi la viabilità di un quadrante già fragile. All’Eur il traffico è andato in tilt non solo per il maltempo, ma anche pe ... msn.com Regione – A1, chiuso per una notte il tratto Ceprano- #Frosinone verso Roma | tg24.info | Iscriviti al nostro canale facebook https://bit.ly/tg24-fb e al canale whatsapp: https://bit.ly/tg24-wa | #a1 #viabilità facebook