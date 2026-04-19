Via Appia la richiesta | costituire subito i coordinamenti territoriali e l' associazione nazionale

Mercoledì 15 aprile 2026, presso la sede dell’Ordine degli Architetti a Brindisi, si è tenuta una riunione della rete associativa “Appia Puglia Due”. Alla sessione hanno partecipato rappresentanti di enti pubblici, imprenditori e associazioni. Durante l’incontro è stata avanzata una richiesta di costituzione immediata dei coordinamenti territoriali e dell’associazione nazionale dedicata al progetto.

BRINDISI - Mercoledì 15 aprile 2026 si è svolta a Brindisi, presso la sede dell'Ordine degli Architetti, la riunione della rete associativa “Appia Puglia Due”, alla presenza di rappresentanti istituzionali, imprenditoriali e del mondo associativo. L'incontro aveva l'obiettivo di fare il punto sul.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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