Verso le urne sfida tra ex sindaci Ecco la squadra di Carlo Carli | Qui esperienza e rinnovamento

Tra pochi giorni, domenica 24 e lunedì 25 maggio, si svolgeranno le elezioni amministrative. La campagna elettorale si concentra sulla sfida tra ex sindaci, con una squadra che si presenta come simbolo di esperienza e rinnovamento. Le liste si preparano a presentarsi ai cittadini, che saranno chiamati a scegliere tra diverse proposte politiche e candidati. La campagna si sta intensificando in vista del voto.

Il calendario corre verso per i giorni di domenica 24 e lunedì 25 maggio quando si apriranno le urne per le amministrative. In Valdera si vota a Fauglia dove il Comune ha un sindaco reggente dopo che Alberto Lenzi ha dovuto lasciare la poltrona dopo essere entrato nella giunta Giani bis. Il sindaco reggente è Carlo Carli. Tutto il gruppo consiliare (assessori e consiglieri) nelle settimana scorse ha chiesto a Carli, figura storica e leader della lista civica, già sindaco per due mandati e vice-sindaco per altre due legislature, di assumere nuovamente la candidatura a primo cittadino. E lui ha accettato di mettersi al timone allora come oggi, di Fauglia Democratica.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Verso le urne, sfida tra ex sindaci. Ecco la squadra di Carlo Carli: "Qui esperienza e rinnovamento" Notizie correlate Casteltermini verso le urne: sfida tra Nicastro e Ripepe per la poltrona di sindacoAl via sui social la campagna elettorale, finora due i candidati in campo: l’uscente che punta alla riconferma e lo sfidante che propone un nuovo... Leggi anche: Si torna alle urne, stavolta per i sindaci: le date delle elezioni (e dei ballottaggi) nel Ferrarese