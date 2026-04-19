Verona-Milan oggi in Serie A | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi alle 15 si gioca Verona-Milan, match valido per la 33esima giornata di Serie A. La partita si svolge allo stadio locale e sarà trasmessa in diretta televisiva. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e i due club si preparano a scendere in campo con le rispettive rose. La sfida si inserisce nel calendario di fine stagione, con entrambe le squadre impegnate a ottenere risultati importanti.

Oggi, 19 aprile, nella domenica della 33esima giornata di Serie A scendono in campo Verona e Milan. Fischio d’inizio alle ore 15. Ad arbitrare il match sarà Daniele Chiffi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AC Milan (@acmilan) I rossoneri arrivano alla sfida in trasferta dopo la batosta casalinga della settimana scorsa, quando l’ Udinese si è imposta 0-3 a San Siro. Alla squadra di Max Allegri preme restare in scia del Napoli, ieri battuto a sorpresa dalla Lazio. Vincere contro l’Hellas significherebbe agganciare i partenopei a quota 66 punti e continuare a giocarsi il secondo posto dietro a un’ormai imprendibile Inter. Anche il Verona è reduce da una sconfitta, arrivata sul campo del Torino.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Verona-Milan oggi in Serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv Notizie correlate Leggi anche: Serie A, oggi Verona-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Verona-Napoli oggi in Serie A: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Dove vedere Verona-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Verona-Milan, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Verona-Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A; Verona-Milan: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote. Verona-Milan LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 15La diretta live di Verona-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Pagina 1 | Dove vedere Verona-Milan in tv? Dazn o Sky, orarioDopo due sconfitte consecutive i rossoneri vogliono tornare al successo al Bentegodi: le possibili scelte di Sammarco e Allegri ... corrieredellosport.it Match Preview Hellas Verona-Milan, pronti a spingere i rossoneri: leggi la presentazione x.com Questi gli ultimi 5 precedenti tra #Milan e Verona: 5 vittorie su 5 L'ultima volta che i rossoneri non hanno vinto con gli scaligeri risale al 2020, mentre l'ultima sconfitta risale al 17 dicembre del 2017... Riusciremo finalmente a tornare a vincere e convincere - facebook.com facebook