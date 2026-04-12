Parma-Napoli LIVE risultato in diretta della partita di Serie A | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 15
Alle ore 15 prende il via Parma-Napoli, partita valida per la Serie A. Sono state comunicate le formazioni ufficiali e i giocatori sono entrati in campo. La cronaca si svilupperà minuto per minuto, con aggiornamenti in tempo reale sul risultato. La partita si svolge in un clima di attesa, con tifoserie pronte a seguire l’andamento del match.
La diretta live di Parma-Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.🔗 Leggi su Fanpage.it
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