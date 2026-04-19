Dopo la partita tra Verona e Milan, disputata nella 33ª giornata di Serie A, Nelsson ha commentato l’incontro in conferenza stampa. Il difensore ha affermato che la squadra ha giocato alla pari con gli avversari e ha mostrato soddisfazione per l’impegno messo in campo. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato qualche rammarico tra i giocatori del Milan.

Al termine di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona, ha parlato in conferenza stampa Victor Nelsson, giocatore gialloblu. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla sconfitta immeritata: "Buona domanda. Penso che le cose stiano andando avanti così da buona parte della stagione. C'è rammarico per aver giocato alla pari contro il Milan, ma non so cosa dire". Se si vede ancora a Verona: "Non sto ancora pensando al mio futuro. Non lo so e non voglio pensarci". Se è più frustrante non andare al Mondiale con la Danimarca o retrocedere: "Penso che è una domanda difficile, oltre che strana.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verona-Milan, il rammarico di Nelsson: “Abbiamo giocato alla pari”

Notizie correlate

Cremonese, Nicola dopo il ko col Milan: «Giocato con qualità e personalità, solo un rammarico»In seguito alla sconfitta contro il Milan, Davide Nicola evidenzia una crescita della Cremonese e richiama l’attenzione su elementi chiave del gioco,...

Leggi anche: Verona, Sammarco non ha dubbi: «Prestazione convincente, per come abbiamo giocato è un peccato non sia arrivato il pareggio»

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Verso Verona-Milan, Sammarco: C’è rammarico. Potevamo raccogliere qualcosa in più; Verona-Milan, parla Sammarco: Siamo feriti e motivati. Bowie in dubbio, torna Lovric; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Sammarco: Il Milan sarà arrabbiato, ma il Verona è ferito. Dovevamo fare qualcosa in più per rendere pazzo questo finale di campionato.

Nelsson: C'è rammarico per aver giocato alla pari contro il MilanVictor Nelsson, giocatore dell'Hellas Verona, è intervenuto in conferenza stampa dopo la partita di questo pomeriggio contro il Milan. Il Verona non meritava di perdere, eppure ... milannews.it

Verona-Milan 0-1 pagelle: Rabiot salva Allegri, giallo Leao sul gesto all'uscita dal campoSerie A 2025-26, 33a giornata, Hellas Verona-Milan, 0-1, i top e flop: Rabiot salva i rossoneri, bene Modric e Fofana. Crolla Pulisic nella seconda metà, non bastano Orban e Belghali ... sport.virgilio.it

Queste le parole di Rabiot al termine di Verona-#Milan! "Non so cosa farà il Mister, se rimarrà o chi andrà via a fine stagione...noi siamo con lui, dobbiamo vincere anche per lui e il suo staff" "Oggi abbiamo sbagliato troppo, ma a questo punto della stagione facebook

Verona-Milan 0-1, voti e pagelle: Rabiot game-changer. Gabbia, salvataggio determinante da 7 x.com