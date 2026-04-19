Domenica 19 aprile 2026 alle ore 15:00 si gioca la partita tra Verona e Milan allo stadio Bentegodi. Le formazioni sono state annunciate e le quote sono state rese note dagli operatori. Il Milan cerca una vittoria per uscire dal periodo difficile che sta attraversando nelle ultime settimane.

Il Milan fa tappa al Bentegodi per provare ad uscire da questo tunnel negativo nel quale é entrato qualche settimana fa. I rossoneri sfidano infatti il Verona dopo aver rimediato ben tre sconfitte nelle ultime quattro giornate, tra cui l’ultima pesante per 0-3 in casa contro l’Udinese. Le prestazioni del Diavolo sono decisamente al di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Verona-Milan (domenica 19 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. I rossoneri per vincere al “Bentegodi”

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