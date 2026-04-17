Domenica 19 aprile 2026 alle ore 15:00 si gioca la partita tra Verona e Milan. La squadra ospite arriva da un periodo difficile e cerca una vittoria per risollevare il morale. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, e sono disponibili le quote di diversi bookmaker. La partita si svolge nello stadio di Verona, con il Milan che affronta questa sfida con l’obiettivo di interrompere una serie di risultati negativi.

Il Milan fa tappa al Bentegodi per provare ad uscire da questo tunnel negativo nel quale é entrato qualche settimana fa. I rossoneri sfidano infatti il Verona dopo aver rimediato ben tre sconfitte nelle ultime quattro giornate, tra cui l’ultima pesante per 0-3 in casa contro l’Udinese. Le prestazioni del Diavolo sono decisamente al di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Verona-Milan (domenica 19 aprile 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Diavolo obbligato a tornare alla vittoria

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