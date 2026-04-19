Varese sfida salvezza contro il Derthona | serve il riscatto

Oggi, allo stadio Franco Ossola, si gioca una partita decisiva per la salvezza del Varese, che affronta il Derthona in un match importante per la classifica. La sfida si tiene domenica 19 aprile 2026 e vede le due squadre in lotta per mantenere la categoria. La partita è tra le più attese della giornata e potrebbe avere un impatto significativo sul proseguimento del campionato.

Il campo dello stadio Franco Ossola accoglie oggi, domenica 19 aprile 2026, il Varese che sfida il Derthona in una sfida cruciale per la sopravvivenza nella Serie D. I biancorossi, impegnati nella trentunesima giornata del Girone A, cercano un riscatto fondamentale dopo un periodo di magra che dura ormai da più di un mese senza festeggiare una vittoria. L’urgenza di un risultato nel cuore della provincia. La tensione che si respira tra le mura del Franco Ossola non è solo sportiva, ma rappresenta il momento di svolta per il morale di una squadra che si trova nella terzultima posizione della classifica. Il confronto con il Derthona mette di...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Varese, sfida salvezza contro il Derthona: serve il riscatto Notizie correlate Cagliari, sfida decisiva per la salvezza: Pisacane punta sul riscattoAlle ore 15:00 di questa domenica 12 aprile 2026, la Unipol Domus diventerà il palcoscenico di un confronto che va ben oltre i tre punti in palio,... Serie D: Varese-Ligorna, sfida al vertice e voglia di riscatto biancorosso dopo la pesante sconfitta dell’andata.Domenica 15 febbraio, alle ore 15:00, lo stadio “Franco Ossola” di Varese ospiterà l’incontro tra il Varese Football Club e il Ligorna, valido per la... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Varese per i playoff, Sassari per la salvezza: sfida senza margini d’errore; Passato, presente e futuro del Derby: Cantù e Varese tornano a sfidarsi e a regalare emozioni; Varese-Sassari 91-90: highlights Serie A basket; Dinamo in crisi ma viva: missione salvezza possibile, ma il margine d'errore adesso è ridottissimo. Derby da dentro o fuori: Varese a Cantù per blindare i playoff e rassicurare i tifosiAl PalaDesio la sfida numero 150: biancorossi a caccia di punti pesanti, ma servirà continuità contro una Cantù più solida e pericolosa ... laprovinciadivarese.it Sfida salvezza per la Dinamo Basket, l'appello di Geppi Cucciari ai tifosi: «Riempite il palazzetto, serve il calore di tutti»Sassari La Dinamo Sassari chiama a raccolta il suo pubblico in vista di una delle partite più delicate della stagione. A rafforzare l’appello del club, sui social è arrivato anche il contributo di Gep ... lanuovasardegna.it Presentata la settima edizione di EcoRun Varese al Palace Grand Hotel, tra storia e benessere. facebook È tempo di derby: Cantù e Varese si sfidano alle 19:00 in questa giornata di #SerieA @UnipolCorporate Partita su LBATV: bit.ly/LBATVF2fb Alle 18:30 il prepartita sul canale YouTube con Alma Pellegrini e Max Menetti #TuttoUnAltroSport x.com