Una foto pubblicata sui social mostra Vanessa Incontrada insieme al figlio, Isal Laurini, in un momento di grande vicinanza. La donna appare sorridente mentre tiene il bambino tra le braccia, creando un’immagine di affetto e intimità. Recentemente, Vanessa Incontrada ha annunciato di aver accettato un nuovo progetto, mentre il bambino la accompagna spesso nelle sue attività quotidiane.

Un momento di pura complicità familiare tra Vanessa Incontrada e il figlio Isal Laurini cattura l’attenzione sui social. La conduttrice, quarantasetteenne, ha condiviso un’immagine in bianco e nero che ritrae il ragazzo, nato nel 2008, mentre le dona un bacio sulla guancia. celebra la semplicità del loro legame, scandito dal piacere di ascoltare musica insieme sul divano a volume alto, un rito quotidiano che la donna ha voluto ringraziare con un pensiero affettuoso verso il figlio. Il consolidamento di una storia iniziata diciannove anni fa. Dietro la serenità mostrata nello scatto si cela un percorso sentimentale duraturo con l’imprenditore toscano Rossano Laurini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vanessa Incontrada: il dolce legame con il figlio e il sì imminente

Notizie correlate

Vanessa Incontrada, la villa da sogno in Toscana: il living con vista, la Vespa special e il cane Zelig. Il nido d'amore con Rossano LauriniVanessa Incontrada, una delle figure più amate nel panorama televisivo e cinematografico italiano, non è solo nota per il suo talento e per la sua...

"Zelig 30" torna stasera in tv con "Svisti e mai visti": il meglio delle 4 puntate celebrative condotte da Claudio Bisio e Vanessa IncontradaClaudio Bisio e Vanessa Incontrada tornano in prima serata su Canale 5 con uno speciale imperdibile: tutto ciò che non si è visto (e che vale la pena...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Rossano Laurini, compagno di Vanessa Incontrada | Riesploso amore dopo l'addio del 2022; Chi è Rossano Laurini il futuro marito di Vanessa Incontrada | La separazione è stata necessaria per capire che alcune cose tra di noi non andavano; Vanessa Incontrada, chi è il compagno Rossano Laurini | Matrimonio nel 2026: Mi sono innamorata di.

Vanessa Incontrada, chi è il compagno Rossano Laurini | Matrimonio nel 2026: Mi sono innamorata di nuovoRossano Laurini è lo storico compagno della showgirl Vanessa Incontrada ed i due sono molto uniti. La coppia ha avuto una breve pausa nel 2022 ... ilsussidiario.net

Vanessa Incontrada: età, marito, figli, carriera e altre curiositàAttrice, conduttrice, ex modella: Vanessa Incontrada è uno dei volti più amati della televisione italiana, con una storia professionale e personale ricca di capitoli inaspettati. badtaste.it

Luca Laurenti e Vanessa Incontrada in un'intervista davvero imperdibile! Che cosa hanno in comune Molto di più di quello che pensavano, guardate QUI #IlDivanoDiWitty - facebook.com facebook