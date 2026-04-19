Vance e il libro sulla conversione strumentale? | così la fede è marketing

Un nuovo libro di 304 pagine, in uscita il 16 giugno negli Stati Uniti, sta attirando l’attenzione dei media americani. Scritto dall’autore Vance, il volume affronta il tema della conversione religiosa, analizzandola dal punto di vista strumentale. La pubblicazione sta generando discussioni e curiosità, anche grazie alle sue potenziali implicazioni nel mondo della fede e del marketing.

Sono 304 pagine in tutto, in uscita il 16 giugno da HarperCollins negli Stati Uniti. E stanno già facendo discutere parecchio i media americani. Parliamo del libro di J.D. Vance sulla sua conversione, intitolato Communion: Finding My Way Back to Faith (cioè Comunione: ritrovare la strada verso la fede). L’editore lo presenta come un memoir incentrato sulla conversione al cattolicesimo di Vance, avvenuta nel 2019. Una specie di seguito ideale di Hillbilly Elegy, il romanzo che lo rese famoso nel 2016. In quel caso il vicepresidente americano raccontava la sua infanzia e l’adolescenza in una famiglia disfunzionale di origine scozzese-irlandese, segnata dall’ alcolismo e dalla dipendenza da droghe di sua madre.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Vance e il libro sulla conversione (strumentale?): così la fede è marketing Notizie correlate La «versione di Giorgia» diventa la «visione». Il libro (con titolo pimpato) sulla premier esce negli Usa con la prefazione del vicepresidente JD VanceEsce negli Stati Uniti il 26 aprile la “La versione di Giorgia”, con le undici interviste di Alessandro Sallusti alla premier Giorgia Meloni. Leggi anche: Presentazione del libro "Il marketing della birra" Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Anche JD Vance, il vice di Trump, attacca il Papa: Il Vaticano si occupi di questioni morali; La folle crociata di Trump contro il papa. Vance fa lezioni di teologia: Dio è con noi; Vance interviene dopo l'attacco di Trump al Papa: Il Vaticano dovrebbe attenersi alle questioni morali; La sciagura di chiamarsi Vance - Appunti. Anche JD Vance, il vice di Trump, attacca il Papa: «Il Vaticano si occupi di questioni morali»JD Vance critica il Papa e invita il Vaticano a limitarsi alla morale. Nel suo nuovo libro Communion Vance racconta la sua conversione al cattolicesimo ... famigliacristiana.it Il libro di Meloni negli Usa a fine aprile con prefazione di VanceSi intitolerà Giorgia’s Version. Sulla copertina una citazione di Trump: «È uno dei veri leader del mondo». Non è la prima volta che un esponente della sua cerchia scriva un’introduzione per un’opera ... lettera43.it Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance interviene sul dibattito tra politica e Chiesa, commentando su X le parole di Papa Leone. “Gli sono grato per aver detto questo. Mentre la narrativa dei media alimenta costantemente i conflitti - e sì, disaccordi reali ci facebook Vance ringrazia Leone XIV: "Disaccordi ci sono ma realtà è più complicata" x.com