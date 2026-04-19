Un nuovo modello di mocassini blu è stato presentato, caratterizzato da uno stile con finitura abrasivata e attenzione ai dettagli nella calzata e nella cura dei materiali. L'articolo include anche un avviso di trasparenza riguardante la presenza di link di affiliazione, che potrebbero generare commissioni senza alterare i costi per chi effettua gli acquisti.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Lavorazione abrasivata: come la pelle trasforma lo stile. Il design di questi mocassini Valerio1966 si distingue per l’utilizzo di una pelle con lavorazione abrasivata, un dettaglio che definisce l’intera estetica della calzatura. In ambito sartoriale maschile, la finitura abrasivata rappresenta una scelta tecnica precisa per chi cerca un equilibrio tra il rigore del classico e la dinamicità del moderno. A differenza delle pelli completamente lucide o spazzolate in modo uniforme, la tecnica abrasivata lavora sulla superficie del materiale per creare una texture visiva meno piatta e più strutturata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Valerio1966 Mocassini Blu: Stile abrasivato, calzata e cura

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