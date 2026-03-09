Fendi Domino | lusso calzata e cura delle sneakers

Fendi Domino presenta una collezione di sneakers caratterizzata da un design elegante e dettagli curati nei minimi particolari. Le scarpe sono realizzate con materiali di alta qualità e si distinguono per la calzata confortevole. La collezione include diversi modelli, tutti pensati per offrire un aspetto raffinato senza rinunciare alla funzionalità. La linea è disponibile attraverso diversi canali di vendita.

La scelta del tessuto jacquard per le sneakers Fendi Domino non è un semplice dettaglio estetico, ma una dichiarazione di intenti sulla qualità costruttiva. Il jacquard, nato originariamente per i tappeti e successivamente adattato all'alta moda, richiede una tessitura complessa dove il motivo del logo viene integrato direttamente nella trama del tessuto, anziché essere stampato superficialmente.