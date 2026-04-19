Val Kilmer risorto grazie all' intelligenza artificiale è un triste presagio per il futuro del cinema

Negli ultimi anni si è assistito a un crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale e della computer grafica per creare immagini realistiche di attori scomparsi, permettendo loro di comparire in nuove scene o film. Un esempio noto riguarda un attore famoso, il cui volto è stato ricreato digitalmente per un cameo postumo. Questa pratica solleva discussioni su limiti etici e sul futuro delle produzioni cinematografiche, senza che siano ancora definiti standard condivisi in ambito legale o artistico.

Oggi parleremo di Val Kilmer, ma la cosa non riguarda solo lui. Da tempo, in rete, molte voci si scagliano contro la tendenza a riportare in vita attori defunti per farli comparire in cameo nei film, utilizzando la CGI per ricrearne digitalmente le somiglianze. Il prequel di Star Wars del 2016, Rogue One, lo ha fatto con Peter Cushing e Carrie Fisher, entrambi apparsi come se fossero stati modellati con della plastilina incantata. Nel 2021, Ghostbusters: Afterlife ha riesumato il cadavere digitalizzato di Harold Ramis per riprendere il fantasma della Forza di Egon Spengler, un gesto che, a seconda di chi si interroga, è stato considerato un commovente tributo o una raccapricciante profanazione.🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Val Kilmer risorto grazie all'intelligenza artificiale è un triste presagio per il futuro del cinema Notizie correlate Val Kilmer ritorna al cinema grazie all’AIVal Kilmer ritorna al cinema grazie all’AI Con l’autorizzazione dei familiari, una ricostruzione digitale alimentata dall’intelligenza artificiale... Val Kilmer torna in vita al cinema grazie all'AI, ma scoppia il casoImmediata, allora, l'idea di ricorrere all'Intelligenza Artificiale per inserire Val Kilmer nel film dopo aver ottenuto il permesso dai figli... Aggiornamenti e contenuti dedicati Val Kilmer torna in vita grazie all'IA: lo sconvolgente trailer di As Deep as the GraveVal Kilmer riappare sul grande schermo per la prima volta dopo la sua morte. L’attore, scomparso nel 2025 a 65 anni, è nel primo trailer del film As Deep as the Grave, realizzato con l’ausilio dell’ ... repubblica.it Val Kilmer resuscitato dall’intelligenza artificiale nel thriller As Deep as the GraveVal Kilmer torna al cinema grazie all’intelligenza artificiale Chi: Val Kilmer, scomparso nel 2025, recita nel film As Deep as the Grave tramite una ... assodigitale.it