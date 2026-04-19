Unghie naturali è questa la tendenza più chic del momento

Nel 2026 le manicure si orientano verso uno stile naturale e semplice, con un'attenzione particolare alle unghie in modo che risultino curate senza eccessi. Le tendenze più diffuse prevedono finish lucidi trasparenti e forme morbide che si adattano alle mani, puntando sulla naturalezza e sulla semplicità. Questa scelta estetica si riflette nelle preferenze di molte persone che cercano un look elegante e discreto, valorizzando la bellezza delle unghie senza troppi fronzoli.

Tendenza unghie naturali: nel 2026 dominano manicure essenziali, finish glossy trasparenti e forme morbide che esaltano le mani. Nel 2026 la tendenza della manicure cambia direzione e abbandona definitivamente l’eccesso per abbracciare una nuova idea di eleganza: quella naturale. Le unghie diventano un’estensione della cura personale, non più una tela per nail art elaborate ma un dettaglio raffinato, pulito e consapevole. Il trend dominante è quello delle “nails but better”, dove la bellezza non si vede subito, ma si percepisce nella cura dei dettagli, nella salute dell’unghia e nella semplicità sofisticata del risultato finale. Le unghie naturali non sono più una scelta minimal, ma una vera espressione di stile contemporaneo.🔗 Leggi su Novella2000.it

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Tendenze Unghie Primavera Estate 2026 – I Colori e gli Stili che Vedremo Ovunque

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Panoramica sull’argomento

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Unghie vere, naturali, lunghe… e no, non si spezzano facilmente Anzi, il problema è l’opposto: devo impegnarmi per accorciarle. Le unghie (e i capelli) sono fatti soprattutto di cheratina, una proteina. E per produrla bene, il corpo ha bisogno di: • proteine co - facebook.com facebook