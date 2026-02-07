A Bettino Craxi una piazza a Benevento Mastella | E’ stato un fuoriclasse

La piazza di Benevento si riempie di gente per ricordare Bettino Craxi. Il sindaco Mastella lo definisce un “fuoriclasse” e sottolinea il ruolo di Craxi come un leader socialdemocratico e un servitore del paese. La commemorazione si svolge tra applausi e parole di stima, confermando quanto il politico abbia lasciato il segno nella storia italiana.

Tempo di lettura: 3 minuti "Bettino Craxi: un servitore della patria, del paese e un leader socialdemocratico. Si è battuto per il diritto dei popoli e degli uomini". Bobo Craxi, figlio dell'uomo politico morto in esilio ad Hammamet, è stato ospite questa mattina alla cerimonia di intitolazione ed nel giorno della piazza intitolata dalla amministrazione comunale all' ex presidente del Consiglio dei Ministri. Bobo, sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri, erede dell'esponente politico che portò il partito socialista al massimo dei voti negli anni settanta, è venuto in città per partecipare a questo omaggio che la Amministrazione di Mastella ha voluto per il suo papà. Mastella inaugura a Benevento piazza intitolata a Bettino CraxiBENEVENTO, 7 FEB - Il sindaco Clemente Mastella ha inaugurato a Benevento una piazza intitolata a Bettino Craxi con la benedizione dell'arcivescovo Felice Accrocca e alla presenza del segretario nazio ... Benevento intitola una piazza a Bettino Craxi: cerimonia ufficiale con il figlio BoboA oltre ventisei anni dalla scomparsa di Bettino Craxi, Benevento rende omaggio a una delle figure più controverse e influenti della storia politica italiana del Novecento. Questa mattina, nello slarg ... Da socialisti orgogliosi, Bettino Craxi è dalla parte giusta della storia. In questi anni la figura del leader socialista, al netto degli errori commessi, ha ritrovato la centralità che merita. Grazie a chi ci ha lavorato e grazie all'impegno di storici, giornalisti, osservatori

