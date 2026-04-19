Una recita a soggetto resta tale anche se va in scena in contesti diversi

Una recita a soggetto mantiene la sua natura anche quando viene rappresentata in ambienti diversi. Due figure di spicco, considerate impresari teatrali di lungo corso, hanno orchestrato spettacoli che sono ancora in scena da anni: uno con l’Ucraina, l’altro con l’Iran. Le loro rappresentazioni, caratterizzate da false dichiarazioni e mosse strategiche, continuano a catturare l’attenzione globale, mantenendo viva l’interesse di un pubblico internazionale.

Come impresari teatrali, Trump e Putin avrebbero avuto successo: le farse che hanno inscenato e sono ancora in replica, non da più giorni, bensì da anni, prima Putin con l’Ucraina, poi Trump con l’Iran, continuano a tener viva l’attenzione degli spettatori, cioè dell’Umanità intera. A osservare meglio, si ha un’ idea più che fondata che la qualifica esatta attribuibile a quegli “spettacoli” è quella di recita a soggetto se non addirittura sceneggiata. Una volta che la situazione è stata inquadrata, vengono fuori almeno due importanti considerazioni: in entrambe sembrano mancare due requisiti fondamentali: la trama, o meglio la strategia e la valutazione realistica dell’obiettivo che si intende centrare.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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