Una casa per le famiglie ’farfalla’ nel nome di Camilla

Le famiglie chiamate “farfalla” finalmente hanno una casa. Dopo mesi di attese e richieste, si è concretizzato il sogno di trovare un alloggio stabile. La notizia è stata annunciata da alcuni rappresentanti delle famiglie, che hanno espresso grande soddisfazione. La struttura, destinata a loro, è stata consegnata ufficialmente nelle ultime ore. Ora le famiglie potranno iniziare una nuova fase di vita in un ambiente sicuro e accogliente.

Le famiglie ’farfalla’ hanno davvero una casa, non riusciamo ancora a crederci". In queste parole della presidente dell’associazione ’ Le Ali di Camilla ’, Stefania Bettinelli, c’è la soddisfazione per un sogno che si avvera: la realizzazione a meno di due anni dalla presentazione della richiesta di permesso di costruire inoltrata al Comune di Modena di una struttura in cui ospitare, in forma totalmente gratuita, pazienti (e famiglie) che soffrono di Epidermolisi Bollosa. Alla cerimonia di inaugurazione di ieri erano presenti tantissimi genitori con i loro figli, i genitori di Camilla, la bimba di Casina di Reggio Emilia cui è intitolata la Casa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Una casa per le famiglie ’farfalla’ nel nome di Camilla Notizie correlate Leggi anche: Le fiamme divampano dal camino, devastato il tetto di una casa: due famiglie evacuate Dal dolore di una madre nasce ABC Bambini Chirurgici: case e sostegno per le famiglie lontano da casaIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Una casa per le famiglie ’farfalla’ nel nome di Camilla; LA CASA DI CAMILLA, UN PONTE TRA CURA E VITA CHE HA PRESO FORMA; Un anno fa la visita di re Carlo, Camilla e Mattarella a Ravenna. Una mostra per ricordare la storica giornata; Confermata la visita di Carlo e Camilla negli Usa, ma il Palazzo teme imbarazzanti scene di Trump. Una casa per le famiglie ’farfalla’ nel nome di CamillaA Modena nasce la struttura intitolata alla bambina originaria di Casina. ilrestodelcarlino.it "Quel 28 febbraio 2023 è più di un flashback, è un ricordo fisso che non mi abbandona. Di lavoro faccio il soccorritore, ero in turno e in ambulanza ho raggiunto la stazione di Lissone, dove mia figlia Camilla si era appena tolta la vita buttandosi sotto un treno" - facebook.com facebook Un anno dopo, le emozioni sono ancora tutte lì Questa settimana a Villa Wolkonsky abbiamo inaugurato la mostra fotografica A Riveder le Stelle, per rivivere i momenti più memorabili della #VisitadiStato di Re Carlo III e della Regina Camilla flic.kr/s/ x.com