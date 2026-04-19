Una bara in piazza contro i femminicidi | Non possiamo fermare ciò che non conosciamo

Sabato 18 aprile, alle 18, in Piazza Saffi si è svolta un'iniziativa che ha coinvolto cittadini e partecipanti, con una bara posizionata al centro della piazza come simbolo contro i femminicidi. L’evento è stato parte dell’avvio della campagna europea EUnited for Equality, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla violenza di genere e promuovere l’uguaglianza. La manifestazione ha attirato diverse persone, che hanno osservato e partecipato alla riflessione collettiva.

Sabato 18 aprile, alle 18, Piazza Saffi si è trasformata in un luogo di riflessione e denuncia in occasione dell’inaugurazione della campagna europea EUnited for Equality. E’ stata portata una bara come simbolo delle donne morte per femminicidio e sopra, infatti, è stato posto un telo bianco con.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Tudor chiama la reazione: «Ultima spiaggia contro il Liverpool? La responsabilità è nostra, dobbiamo cambiare ciò che possiamo. Su Vicario dico questo» di Redazione JuventusNews24Igor Tudor chiama la reazione del suo Tottenham in vista del match con il Liverpool. Voteremo una riforma che in gran parte ancora non conosciamoAl referendum sulla giustizia del 22 e del 23 marzo gli elettori voteranno una riforma della magistratura che si conosce solo in parte. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Ciao Carlo, sarai sempre in piazza con noi. In migliaia ai funerali di Carlo Monguzzi; Giacomo Bongiorni, in migliaia ai funerali: gli amici sorreggono la bara. Le parole al figlio: Tuo papà era un uomo giusto; A Massa i funerali di Bongiorni, il vescovo: Giacomo ha fatto la cosa giusta; Crema - Scheletri in piazza. Una barca in piazza a Cotignola. Installazione di Primola per le festeUna barca in piazza a Cotignola. A caratterizzare le feste nella cittadina arriva l’‘Esperanza’, l’ultima creazione di Primola in collaborazione col Comune: un’installazione con una lunghezza di 15 ... ilrestodelcarlino.it Giacomo Bongiorni, in migliaia ai funerali: gli amici sorreggono la bara - facebook.com facebook