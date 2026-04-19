Ubriaco in gita precipita dalla finestra si salva
Durante una gita, un uomo si trovava in un albergo al quarto piano quando, per ragioni ancora da chiarire, si è calato dalla finestra e è finito in strada. È riuscito a salvarsi grazie ai pannelli fotovoltaici che ha colpito nel suo volo. L’incidente si è verificato in circostanze che al momento sono oggetto di indagine, mentre l’uomo è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate.
Si cala dalla finestra al quarto piano dell’albergo e vola di sotto. È vivo solo perché atterra su dei pannelli fotovoltaici. Folle bravata venerdì sera per uno studente diciottenne in gita scolastica in Tonale. Il ragazzino, proveniente dal Belgio, ora è in ospedale con una serie di fratture, ma non è in pericolo di vita. Un miracolato, praticamente. L’episodio si è verificato all’Hotel Piandineve di via delle Case Sparse, in territorio di Ponte di Legno. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Breno, intervenuti sul posto, il giovane dopo aver trascorso una serata alcolica con i compagni ha messo in atto la bravata, senza pensare che avrebbe potuto pagarla con la vita.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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