La programmazione televisiva della prossima settimana si concentrerà sulla commemorazione di Papa Francesco, scomparso alle 7:35 a Casa Santa Marta, con il primo anniversario della sua morte che sarà ricordato martedì 21 aprile. Contestualmente, sarà trasmesso anche il ritorno dello show comico

Il palinsesto televisivo della prossima settimana sarà dominato dal ricordo di Jorge Mario Bergoglio, la cui scomparsa a Casa Santa Marta alle ore 7:35 segnerà il primo anniversario di morte martedì 21 aprile. Le reti nazionali hanno strutturato una programmazione che spazia dall’approfondimento giornalistico al cinema, fino alla riflessione spirituale attraverso documentari dedicati. L’eredità di un pontificato tra analisi e narrazione cinematografica. La memoria del Pontefice, le cui spoglie riposano nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore dopo le esequie celebrate cinque giorni dopo il decesso, riceverà un tributo particolare lunedì 20 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - TV, tra memoria di Papa Francesco e il ritorno di LOL: il palinsesto

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