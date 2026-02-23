Tullio De Piscopo a Sanremo | 80 anni 3800 registrazioni e un tour

Tullio De Piscopo, musicista con 80 anni e oltre 3.800 incisioni, si esibisce a Sanremo con LDA e Aka Seven. La causa di questa partecipazione è la celebrazione della sua lunga carriera, che include collaborazioni con grandi artisti italiani. De Piscopo porta sul palco il suo ritmo energico e un nuovo brano, “Andamento lento”. La sua presenza suscita grande interesse tra il pubblico e gli appassionati di musica italiana.

Tullio De Piscopo, 80 anni senza mai dormire: torna a Sanremo con LDA e Aka Seven per Andamento lento. Tullio De Piscopo, leggenda della musica italiana, torna sul palco del Festival di Sanremo a 80 anni, dopo 38 anni dalla sua prima partecipazione. Martedì, primo giorno del Festival, festeggerà il suo compleanno. Venerdì, insieme a LDA e Aka Seven, sarà special guest della serata dei duetti, cantando Andamento lento, il brano che nel 1988 lo lanciò alla ribalta nazionale. La sua carriera, costellata di 3800 registrazioni e collaborazioni con i più grandi nomi della musica, è un esempio di passione inesauribile e talento senza confini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Tullio De Piscopo celebra gli 80 anni con un tour dedicato, intitolato 'Tullio – The Last Tour… Nun 'o saccio!'.

