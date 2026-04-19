Il Treviso FBC affronta oggi alle 15 una partita fuori casa contro il San Luigi a Trieste. La squadra cerca di recuperare dalla sconfitta dell’ultimo turno e di mantenere il primo posto in classifica, posizione raggiunta due settimane fa ad Altavilla. La gara si svolge senza tifosi sugli spalti, in un incontro che coinvolge i biancocelesti nel tentativo di rafforzare la loro posizione in campionato.

Il Treviso FBC affronta oggi alle ore 15 la sfida fuori casa contro il San Luigi, un impegno che vede i biancocelesti impegnati in territorio triestino con l’obiettivo di riscattare l’ultimo turno e consolidare il primato giunto due domeniche fa ad Altavilla. La trasferta assume un connotato particolare a causa del divieto imposto dalla Prefettura di Trieste, che ha stabilito di non permettere la vendita di biglietti ai tifosi residenti nel Veneto, privando così la squadra del proprio supporto abituale durante questo scontro decisivo per le sorti della classifica. L’obiettivo della continuità dopo lo stop nel derby. Dopo aver conquistato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Treviso in missione a Trieste: leader senza tifosi per il riscatto

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