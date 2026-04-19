Trento blitz della Volante | fermato ladro e sedata lite in stazione

A Trento, una pattuglia della Volante Dante ha arrestato un uomo sospettato di aver commesso un furto in via Torre Verde. Poco dopo, gli agenti sono intervenuti per calmare una lite tra due persone nei pressi della stazione ferroviaria e hanno sedato una discussione che stava degenerando. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di gestire le due situazioni nel giro di pochi minuti.

La pattuglia della Volante Dante ha intercettato un uomo responsabile di un furto in via Torre Verde e, poco dopo, ha dovuto gestire uno scontro verbale tra due soggetti nei pressi della stazione ferroviaria di Trento. Gli episodi, avvenuti nella zona di Piazza Dante, confermano la necessità di una sorveglianza costante in questo perimetro urbano. L’intervento rapido in via Torre Verde. Un cittadino straniero, già segnalato alle autorità per reati di furto aggravato, è stato fermato dagli agenti a breve distanza da un punto vendita della zona. L’uomo aveva appena sottratto della merce all’interno di un supermercato locale. A scatenare l’azione della polizia è stata la tempestiva chiamata al numero unico di emergenza 112 da parte di una cliente, la quale ha fornito ai soccorritori una descrizione accurata del sospettato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trento, blitz della Volante: fermato ladro e sedata lite in stazione Notizie correlate Roberta Bruzzone rapinata alla stazione Termini di Roma, rubato il telefono: ladro subito fermato dalla PolferRoberta Bruzzone è stata rapinata mentre si trovava alla stazione Termini di Roma. Paura in una stazione di servizio a Parma, lite tra clienti degenera con un accoltellamento: fermato 49enneUn arresto per lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere, questo il bilancio di una violenta lite avvenuta nella notte tra il 27 e il 28... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: A Trento, dopo la sparatoria, arriva la volante Dante per la sicurezza. Trento, di nuovo in azione la Volante «Dante»Prosegue l’azione della Volante «Dante» nella zona di Piazza Dante e delle vie limitrofe. Nella giornata di ieri, gli agenti impegnati nello specifico servizio disposto dal Questore di Trento a seguit ... ladigetto.it A Trento, dopo la sparatoria, arriva la volante Dante per la sicurezzaIl Comitato per l'ordine e la sicurezza - convocato dopo il grave episodio di violenza in via Santa Croce - ha stabilito un aumento del presidio del territorio da parte di polizia e carabinieri, a par ... rainews.it