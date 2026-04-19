Secondo i dati dell’Ufficio studi della Cgia, oltre 13.000 aziende del settore autotrasporto su circa 67.000 potrebbero chiudere entro la fine dell’anno a causa della mancanza di liquidità. In alcune province, come Varese, si registra una riduzione delle chiusure del 34 per cento, mentre in altre, come Brescia, la situazione sembra meno critica. In totale, si stima che circa 3.000 imprese abbiano già cessato l’attività.

Un’impresa su cinque rischia di chiudere entro fine anno per mancanza di liquidità. Secondo le stime dell’Ufficio studi della Cgia (Associazione artigiani e piccole imprese di Mestre) sono oltre 13mila le aziende del settore autotrasporto sulle 67.350 attive sul territorio nazionale che potrebbero essere costrette ad arrendersi se il gasolio dovesse continuare rimanere sopra i 2 euro. In un’azienda di trasporto di medie dimensioni, infatti, il gasolio rappresenta circa il 30% dei costi operativi totali: insieme al personale è la voce di spesa più pesante. L’effetto della guerra all’Iran, che ha provocato un’impennata dei prezzi del carburante, è l’ultima difficoltà di un settore in crisi da dieci anni.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tremila chiusure. Varese -34%. Brescia si salva

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