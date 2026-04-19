Un tentativo di mediazione tra Israele e Libano ha portato a un calo del prezzo del greggio, che si è attestato intorno ai 90 dollari al barile. La notizia ha generato un senso di speranza tra gli operatori finanziari, causando una reazione immediata sui mercati energetici. La diminuzione dei prezzi riflette l’attenuarsi delle tensioni nella regione e l’attesa di sviluppi futuri.

Un timido tentativo di mediazione tra Israele e Libano ha provocato una fiammata di ottimismo nei mercati, spingendo il prezzo del greggio a scendere fino a 90 dollari al barile. La notizia arriva in un momento di estrema fragilità diplomatica in Medio Oriente, dove le dichiarazioni politiche oscillano continuamente tra l’entusiasmo e lo scetticismo, influenzando i flussi economici globali. L’illusione della tregua e la volatilità dei prezzi. Il mercato petrolifero ha reagito in pochi minuti alla possibilità di un accordo, vedendo il valore del barile calare drasticamente. Tuttavia, la stabilità di questo calo appare precaria. Israele mostra infatti forti resistenze nel rinunciare, anche solo per un periodo di 10 giorni, ai bombardamenti contro le postazioni di Hezbollah.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tregua Israele-Libano: il greggio crolla a 90 dollari al barile

Stretto di Hormuz: l’Iran blocca il petrolio e i mercati tremano

Notizie correlate

Il petrolio risale sopra 100 dollari al barile. Teheran: “Attacchi di Usa e Israele a infrastrutture del gas dopo che Trump ha annunciato la tregua”Il prezzo del petrolio Brent è risalito oltre i 100 dollari al barile, dopo il crollo superiore al 10% registrato lunedì in seguito all’annuncio di...

I prezzi del petrolio greggio salgono quasi a 120 dollari al barileI prezzi del petrolio sono schizzati a quasi 120 dollari al barile, prima di scendere leggermente oggi, mentre la guerra con l’Iran si intensifica,...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Tregua di 10 giorni in Libano. Ma Israele non intende ritirarsi; Tregua Libano e Israele: cosa prevedono i sei punti dell'accordo per il cessate il fuoco; La tregua in Iran è fragile, bombe israeliane sul Libano: Così la guerra riprenderà; Tregua Usa-Iran a rischio per gli attacchi di Israele in Libano.

Israele-Libano, cessate il fuoco di 10 giorni | Trump annuncia tregua e invita Netanyahu e Aoun: cosa prevedeTrump annuncia cessate il fuoco tra Israele e Libano: invito a Netanyahu e Aoun alla Casa Bianca. Come cambiano i negoziati in Iran: gli scenari ... ilsussidiario.net

Trump annuncia tregua Israele-Libano: cessate il fuoco di 10 giorni da giovedì seraIl presidente Usa annuncia un cessate il fuoco di 10 giorni tra Israele e Libano a partire dalle 17 ora della costa est (le 23 in Italia). Nonostante attacchi e morti Tiro e nel sud del Libano, Israel ... msn.com

Traballa la tregua in Libano. Trump a Israele: "Basta bombe" x.com

Siamo al primo giorno del cessate il fuoco tra Libano e Israele e già, da più parti, sono arrivate le denunce di violazione della tregua. Tregua che in realtà dovrebbe essere tra Israele ed Hezbollah, il gruppo sciita finanziato dall’Iran su cui il governo libanese n - facebook.com facebook