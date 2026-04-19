Nel pomeriggio del 19 aprile 2026, alle 18:30, si registrano interruzioni nel traffico a Roma, in particolare nella zona di Monte Mario. Da giovedì, via Sebastiano Vinci è stata chiusa al traffico, causando ripercussioni sulla viabilità locale. La chiusura riguarda un tratto della strada che collega diverse arterie principali, con conseguenti rallentamenti e deviazioni per gli automobilisti che transitano nell’area.

Luceverde Roma trovati a Monte Mario Da giovedì è scattata la chiusura di via Sebastiano Vinci tra Piazza Santa Maria della Pietà e via Cesare Castiglioni cambia Inoltre la viabilità lungo le strade tra via di Torrevecchia il complesso del Santa Maria della Pietà diverse le linee bus deviate lavori da oggi al 24 aprile sul Lungotevere Tor di Nona con riduzione della sede stradale tra Ponte Sant'Angelo Ponte Umberto in direzione di ponte Flaminio non si escludono rallentamenti questa sera al palazzo dello sport la seconda ed ultima serata del concerto del cantautore Romano Tommaso per possibili ripercussioni per la circolazione sulla...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-04-2026 ore 18:30

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