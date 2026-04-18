Alle ore 19:30 del 18 aprile 2026, si registra un incremento del traffico a Roma, in particolare nella zona di Monte Mario, dove è presente un intervento di chiusura di via Sebastiano Vinci. La strada rimarrà chiusa a partire da giovedì, con conseguenze sulla viabilità locale e sui percorsi di alcuni mezzi di trasporto. La situazione potrebbe influire sui tempi di percorrenza e sugli spostamenti nella zona.

Luceverde Roma 28 a Monte Mario Da giovedì è scattata la chiusura di via Sebastiano Vinci tra Piazza Santa Maria della Pietà via Cesare Castiglioni cambiano oltre la viabilità lungo alcune strade tra via di Torrevecchia il complesso della Santa Maria della Pietà diverse le linee bus deviate proseguono Intanto i lavori sulla Ardeatina la strada lo ricordiamo è transitabile alternato con semaforo tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia possibile formazione di code di attese nelle due direzioni questa sera 20:45 all'Olimpico l'atteso incontro Atalanta inevitabili le ripercussioni al della Vittoria al Flaminio Enea...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 18-04-2026 ore 19:30

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